Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Арестована крупнейшая в мире яхта российского миллиардера

Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали
пожалуйста, подождите
0:00:33
0:00:00 /0:00:33
Скачать медиафайл

Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали

Смотреть комментарии

В Гибралтаре арестована крупнейшая парусно-моторная яхта в мире. Судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. На прошлой неделе яхта стоимостью 450 миллионов долларов вошла в порт Гибралтара, где была арестована по иску немецкой верфи. Ее юристы утверждают, что за время постройки компания-заказчик задолжала судоверфи более 15 миллионов евро.

Представитель Андрея Мильниченко заявил, что миллиардер вел переговоры с верфью о сумме претензий и в ближайшее время арест будет снят.

Яхту спроектировал известный архитектор Филипп Старк. Ее длина 143 метра, а высота мачт достигает 100 метров. На восьмипалубном судне есть вертолетная площадка и подводный панорамный зал. Журнал Forbes оценивает состояние совладельца компании "Еврохим" Андрея Мельниченко в 8,2 миллиарда долларов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG