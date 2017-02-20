Арестована крупнейшая в мире яхта российского миллиардера

В Гибралтаре арестована крупнейшая парусно-моторная яхта в мире. Судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. На прошлой неделе яхта стоимостью 450 миллионов долларов вошла в порт Гибралтара, где была арестована по иску немецкой верфи. Ее юристы утверждают, что за время постройки компания-заказчик задолжала судоверфи более 15 миллионов евро.

Представитель Андрея Мильниченко заявил, что миллиардер вел переговоры с верфью о сумме претензий и в ближайшее время арест будет снят.

Яхту спроектировал известный архитектор Филипп Старк. Ее длина 143 метра, а высота мачт достигает 100 метров. На восьмипалубном судне есть вертолетная площадка и подводный панорамный зал. Журнал Forbes оценивает состояние совладельца компании "Еврохим" Андрея Мельниченко в 8,2 миллиарда долларов.