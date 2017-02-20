Следствие не стало возбуждать дело против журналиста Сергея Лойко

Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Сергея Лойко из-за выставки фотографий военных действий в Донбассе "Прямой взгляд".

На минувшей неделе Лойко допросил следователь. На журналиста написал заявление муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. Он попросил проверить работы Сергея Лойко и его коллеги Александра Васюковича, представленные на выставке, на наличие пропаганды запрещенной в России украинской организации "Правый сектор".

Сам Лойко назвал заявление Захарова частью частью политически мотивированной кампании, связанной с его книгой "Аэропорт" о войне на востоке Украины.

В конце сентября 2016 года выставку "Прямой взгляд" в Сахаровском центре пыталась сорвать группа людей, назвавшихся "ополченцами Донбасса". В их числе был и депутат Захаров.