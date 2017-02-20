Советники Путина готовят его к будущей встрече с Трампом

Советники президента России Владимира Путина готовят главу государства к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Американский телеканал NBC News посвятил этому репортаж своего московского корреспондента Билла Нилли.

Среди предварительных выводов советников, которые ложатся на стол президента России, есть и утверждение, что Трамп, возможно, не боится рисковать и может проявить "наивность". Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров считает, что в Вашингтоне могут "не вполне понимать, ху из мистер Путин" и насколько президент России "крутой парень". По словам Фёдорова, рекомендации для российского лидера в свете будущей встречи с Трампом готовят ветераны дипломатической службы и некоторые из нынешних советников президента России. Сроки и место встречи лидеров США и России пока не называются.

В репортаже американского корреспондента из Москвы говорится об "очень серьезной подготовительной работе в Кремле", в частности о психологическом портрете Трампа на семи страницах. Портрет основан на анализе поведения главы Белого дома в последние два-три месяца, а также в последние недели. Это досье регулярно обновляется. По словам Федорова, многие в Кремле считают, что Трамп относится к своему президентству как к бизнесу.

Автор репортажа отмечает, что любой президент в преддверии первой встречи и переговоров с иностранным лидером получает консультации и советы своих помощников. Однако, по оценке журналиста, подготовка столь детального досье о способе мышления и "инстинктах" американского президента – "необычна".