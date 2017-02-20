Черногория: разыскиваемый гражданин России "оставил следы"

Эдуард Шишмаков, подозреваемый прокуратурой Черногории в причастности к попытке убийства экс-премьера Мило Джукановича и свержения власти, в 2014 году работал военно-морским атташе России в Варшаве. Это следует из публикаций об официальных мероприятиях с его участием. Так, в августе 2014 года вместе с российским послом в Польше и генконсулом в Гданьске Эдуард Шишмаков посетил в порту Гдыня российский парусник "Седов", общался с экипажем и курсантами.

Спецпрокурор Черногории Миловое Катнич сообщил в минувшее воскресенье, что обвинительное заключение по делу о попытке дестабилизации Черногории после выборов 16 октября будет готово не позднее 15 апреля. По его словам, расследование, которое в настоящее время ведётся в отношении 25-ти подозреваемых, может быть распространено и на других лиц.

Катнич также сообщил, что настоящая фамилия российского гражданина, объявленного ранее в международный розыск как Эдуард Широков, – Шишмаков и что он был выслан в 2014 году из Польши за шпионаж. В польской прессе сообщалось, что двое российских граждан были признаны "персона нон-грата". Их имена не указывались.

В последние годы Шишмаков удалил свою страницу в соцсети ВКонтакте. В сети "Мир тесен" он позиционирует себя как поклонник фотографии, Польши и польского языка. О его местонахождении неизвестно. Оппоненты черногорской прокуратуры считают Шишмакова и другого объявленного в международный розыск россиянина - Владимира Попова, вымышленными персонажами.

Российские власти 20 февраля вновь отвергли причастность к попытке дестабилизации Черногории, назвав подобные утверждения "безответственными". В то же время министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович обвинил российские власти во вмешательстве в избирательный процесс в Черногории и других странах.

Черногорская прокуратура допросила лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича, которые, как полагает следствие, собирались устроить штурм парламента вечером 16 октября. Прокуратура считает, что эти пророссийски настроенные политики входят в число организаторов преступной группы, которая планировала теракты, захват госучреждений и убийство Джукановича. Мандич и Кнежевич, ранее лишенные депутатской неприкосновенности, заявляют о фальсификации расследования в интересах властей и обвиняют их в действиях, способствующих разжиганию "гражданской войны".