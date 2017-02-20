Немецкая актриса и певица Марика Рёкк оказалась советской разведчицей

Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рёкк оказалась советской разведчицей – об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архива Федеральной разведывательной службы Германии, сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным издания, во главе сети, в которой работала Рёкк, предположительно находился советский разведчик Ян Черняк. В его агентурную сеть входили более тридцати разведчиков, включая банкиров, военных, государственных чиновников. Была среди них и актриса Ольга Чехова.

Рекк с 1940-х отвечала за передачу советским властям военной разведывательной информации высокой важности, следует из документов, фрагменты которых опубликованы в немецком таблоиде.

Марика родилась в 1913 году в Каире в семье венгерского архитектора и строителя. Вскоре семья вернулась в Будапешт. В 1924 году семья пересилилась в Париж, где Марика профессионально занималась хореографией у русской балерины. Марика Рёкк умерла от инфаркта в возрасте 90 лет в Бадене, близ Вены.