Франция: очередной обыск в штаб-квартире "Национального фронта"

В городе Нантер под Парижем французская полиция провела обыск в штаб-квартире партии "Национальный фронт", лидером которой является крайне правый политик Марин Ле Пен. Её считают одним из фаворитов в борьбе за пост нового президента Франции.

В сообщении на сайте "Национального фронта" говорится, что обыск проводился в рамках проверки, инициированной еще два года назад министром юстиции Франции Кристиан Тобирой по запросу главы Европарламента Мартина Шульца.

В "Национальном фронте" отмечают, что Тобира, оставившая свой постгод назад, придерживается левых взглядов, а Шульц состоит в Социал-демократической партии Германии.

В сообщении "Национального фронта" говорится, что это уже второй обыск в ее офисе. Ранее никаких доказательств незаконной деятельности партии обнаружено не было.

Сторонники Марин Ле Пен обвиняют правоохранительные органы в попытке подорвать репутацию своего лидера и кандидата в президенты в преддверии выборов главы государства. Чиновники правоохранительных ведомств пока никак не прокомментировали эти обвинения, сообщает Би-би-си. Выборы президента Франции пройдут в два тура в конце апреля – начале мая.