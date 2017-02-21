ЕР и “паспорт” “ДНР”. Путина выберут референдумно

Доброе утро!

В Нью-Йорке накануне своего 65-летия умер представитель России в ООН Виталий Чуркин. На этой фотографии 1974 года он переводит председателю Президиума Верховного Совета СССР Николаю Подгорному слова президента Замбии Кеннета Каунды. Наверняка тот говорит что-нибудь о “построении замбийского гуманизма”.

Всемирную известность Виталий Чуркин получил в последние три года, когда жестко отстаивал в ООН действия России в Крыму и на востоке Украины. Как раз вчера в Киеве отметили годовщину расстрела Майдана – расследование связанных с этим трагическим днем событий так и не завершено. Как не завершен и конфликт на востоке Украины: вчера вступил в силу режим прекращения огня, который в целом не соблюдался, хотя стороны конфликта и отметили снижение боевой активности. Зато дипломатический скандал с так называемыми паспортами так называемых ДНР и ЛНР только разгорается: МИД Германии назвал указ Путина о признании этих документов “неприемлемым”, Беларусь отказалась впускать в страну их предъявителей, а “Единая Россия” вынуждена была заявить, что “ДНР” и “ЛНР” не являются государствами – иначе ей пришлось бы исключить из своих рядов обладателя паспорта “ДНР” Иосифа Кобзона.

И плодах другого конфликта, интересы России в котором пламенно отстаивал Виталий Чуркин: вчера Минобороны РФ официально объявило, что 16 февраля в Сирии погибли четыре российских военных советника. По данным “Ъ”, погибшие должны были доставить в город Хомс разработанный в Генштабе ВС РФ дальнейший план действий, исполнение которого помогло бы сирийской правительственной армии воспрепятствовать дальнейшему продвижению радикальных исламистов.





Сегодня британский парламент должен рассмотреть "поправку Магнитского", которая позволит замораживать счета иностранных граждан, уличенных или подозреваемых в нарушении прав человека. Видимо, именно к этому событию был приурочен заочный арест главного лоббиста “законов Магнитского” Уильяма Браудера. Решение принял Тверской суд Москвы.

Два обыска. В офисе “Другой России” в Москве прошел обыск в связи с информацией о “возможно готовящемся теракте” в этом самом офисе. 14 находившихся там человек задержали, а потом отпустили. В штаб-квартире французского Национального фронта в городе Нантер близ Парижа тоже прошел обыск – в рамках инициированной два года назад проверки по запросу главы Европарламента Мартина Шульца. Марин Ле Пен назвала его происками политических противников, а “Другая Россия” комментариев не давала.

Прокуратура Черногории обвинила Россию в попытке организации государственного переворота. Он назвал конкретное имя – Эдуард Шишмаков. Именно такова настоящая фамилия ранее объявленного в международный розыск гражданина России Эдуарда Широкова. Эдуард Шишмаков действительно существует: в 2013 году он был заместителем военного атташе посольства России в Польше. “Медуза” даже нашла его фотографию. Сергей Лавров назвал обвинения “голословными”.

Уже в другой связи Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла – факт прослушки они вроде бы признали в анонимном разговоре с New York Times. New York Times, между тем, продолжает копать тему: теперь газета утверждает, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации на Украине. По информации издания, в разработке документа участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, его деловой партнер, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес проектов в России, и депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко. Не дожидаясь подтверждения этой информации, “Радикальная партия Олега Ляшко” исключила Артеменко из фракции. А Дональд Трамп подобрал замену Флинну – новым советником президента США по национальной безопасности станет генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

Источники в Белом доме сообщают, что готова новая версия указа, запрещающего въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Она гарантирует въезд держателям действительных американских виз и грин-карт, а лицам с двойным гражданством.

Московский корреспондент NBC News со ссылкой на свои источники утверждает, что советники Путина усиленно готовят его к встрече с Дональдом Трампом и даже составили для него семистраничный психологический портрет американского президента. Российские медиа, напротив, стали реже упоминать Трампа. И в общем, их можно понять: теперь звездное место занял “анонимный источник в Кремле”, повадившийся сообщать важные вещи сразу всем ведущим российским СМИ. В минувшую пятницу пресловутый источник сказал, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ был решен без ведома Путина, а сегодня в полночь поведал сразу всем, что предстоящие выборы Путина должны будут пройти при рекордно высокой явке и будут носить “референдумный характер”.

На этом сенсационном фоне затерялась даже новость о том, что девушка вашей мечты Марика Рёкк действительно была советской разведчицей.

Три ссылки тогда тоже начнем с кино.

Почитайте о финском кавалеристе и режиссере Карле фон Хартмане, который поработал в Голливуде, потом снял несколько немых фильмов на родине, воевал в Испании на стороне Франко, в Зимней войне за родину и во Второй мировой – за Гитлера, а закончил военным атташе при финском посольстве в Мадриде.

Теперь про еду – отрывок из книги “Самые здоровые дети в мире живут в Японии” издательства “Синдбад”, в которой Наоми Морияма рассказывает, как японское общество противостоит фастфуду и формирует культуру здорового питания.

И о расщепленном мозге. Нейробиолог Майкл Газзаниги объясняет, как лечат эпилепсию при помощи разъединения полушарий мозга. Страшное дело.

Искренне ваши,

Семь-сорок