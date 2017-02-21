НОД требует возбудить дело на журналиста за вопрос Путину

Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) потребовал возбудить уголовное дело в отношении корреспондента Znak.com Екатерины Винокуровой. Об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", депутат Госдумы, координатор движения Евгений Федоров.

Федоров не уточнил, кто именно подал заявление в правоохранительные органы, однако сообщил, что активист НОД обвиняет Винокурову в клевете из-за вопроса, который журналист задала на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2016 года. По словам депутата, Винокурова "наврала на всю страну", и сейчас ведется проверка.

На пресс-конференции журналист рассказала Путину о нападении одного из активистов НОД на внештатного фотокорреспондента "Коммерсанта" в Петербурге Давида Френкеля при полном попустительстве сотрудников полиции. В итоге задержали не нападавшего, а самого фотографа. В отделении полицейские угрожали фотокорреспонденту и издевались над ним.

Другой участник передачи "Говорит Москва", менеджер правозащитного направления "Открытая Россия" Полина Немировская напомнила депутату Федорову, что есть видеозапись инцидента с нападением на фотокорреспондента и она широко распространилась в Интернете. Координатор НОД факт существования записи отрицает.

На прошлой неделе прокуратура Петербурга отменила отказ в возбуждении уголовного дела по нападению на Френкеля.