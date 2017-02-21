Политик-националист из ФРГ Фрауке Петри провела переговоры в Москве

Германский политик, придерживающаяся националистических взглядов, Фрауке Петри провела переговоры с российскими законодателями в минувшие выходные, в том числе с членами партии "Единая Россия", поддерживающими президента РФ Владимира Путина.

Фрауке Петри - одна из лидеров партии "Альтернатива для Германии" - была приглашена в Москву, чтобы обсудить "сотрудничество" и встретиться со спикером Госдумы и доверенным лицом Путина Вячеславом Володиным и заместителем спикера, Петром Толстым. В заявлении Госдумы Российской Федерации говорится, что переговоры охватывали вопросы "межпартийного сотрудничества, а также развитие контактов молодежных организаций". Во встрече также приняли участие Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий, представители Либерально-демократической партии России.

Встреча состоялась в непростое время для российско-германских отношений. Немецкие официальные лица неоднократно предупреждали, что Москва может попытаться повлиять на выборы в Германии в сентябре и дестабилизировать обстановку в стране, поддерживая экстремистские группы.

Кремль уже установил связи с Национальным фронтом Франции, чей лидер Марин Ле Пен работает на пророссийской платформе, и по опросам показывает хорошие результаты как кандидат в президенты. "Альтернатива для Германии", поддержка которой по опросам составляет менее 10 процентов голосов избирателей, также решительно выступает против политики канцлера Ангелы Меркель, допустившей сотни тысяч беженцев в Германию.