СМИ: Кремль готовится к выдвижению Путина в президенты в 2018 году

В Кремле не собираются подбирать оппонентов кандидату от власти на выборах президента России в 2018 году. Однако ставят задачу добиться для Владимира Путина победы при рекордной явке. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на источники в администрации президента.

Как рассказали собеседники РБК, подготовка к выборам ведется с расчетом на участие в них президента Владимира Путина. Сами выборы должны стать более чистыми, прозрачными и легитимными. А Путин должен набрать больше голосов, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

В Кремле не будут искать новых кандидатов для участия в кампании для повышения явки. Появление на выборах оппозиционного политика Алексея Навального лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки, рассказывали ранее собеседники телеканала "Дождь".

Для повышения явки на выборах предлагается отказаться от открепительных талонов, что даст возможность голосовать по месту пребывания, а не прописки. В отдельных регионах в день выборов будут проведены референдумы по вопросам местного значения, рассказал источник РИА Новости. Для привлечения на выборы молодежи рассматривается вариант некой компьютерной игры, для участия в которой необходимо зарегистрироваться на избирательном участке.

Президентские выборы пройдут по плану - 11 марта 2018 года, а вопрос о проведении досрочной кампании в Кремле не рассматривается. Перенос дня выборов выглядел бы слабостью власти в глазах населения, отметил источник "Интерфакса".

О своем намерении участвовать в президентской кампании уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Владимир Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года.