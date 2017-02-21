В Крыму задержали активиста Марлена Мустафаева

В аннексированном Россией Крыму задержан крымско-татарский активист Марлен Мустафаев. В его доме доме в Каменке на окраине Симферополя прошел обыск, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Полиция задержала около десяти человек, которые пришли поддержать семью активиста. Оперативник объявил по мегафону, что собрание нарушает правила проведения публичных мероприятий. Всех задержанных увезли в отделение полиции.

Мустафаева доставили в центр по противодействию экстремизму в Симферополе. С чем был связан обыск и в чем подозревают активиста, пока не известно.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров назвал это и другие задержания на полуострове "акцией всеобщего устрашения". Об этом он написал у себя в Фейсбуке.