Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Крыму задержали активиста Марлена Мустафаева

Сотрудники полиции на месте обыска

Сотрудники полиции на месте обыска

Смотреть комментарии

В аннексированном Россией Крыму задержан крымско-татарский активист Марлен Мустафаев. В его доме доме в Каменке на окраине Симферополя прошел обыск, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Полиция задержала около десяти человек, которые пришли поддержать семью активиста. Оперативник объявил по мегафону, что собрание нарушает правила проведения публичных мероприятий. Всех задержанных увезли в отделение полиции.

Антон Наумлюк о задержании Мустафаева и обысках
пожалуйста, подождите
0:01:21
0:00:00 /0:01:21
Скачать медиафайл

Мустафаева доставили в центр по противодействию экстремизму в Симферополе. С чем был связан обыск и в чем подозревают активиста, пока не известно.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров назвал это и другие задержания на полуострове "акцией всеобщего устрашения". Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

Задержания у дома Мустафаева

Задержания у дома Мустафаева

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG