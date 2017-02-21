В Нижнем Новгороде не нашлось ограждений для марша памяти Немцова

В Нижнем Новгороде полиция попросила организаторов марша памяти Бориса Немцова самостоятельно купить металлические ограждения для проведения акции, запланированной на 26 февраля. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал один из организаторов марша, председатель местного отделения движения "Солидарность" Аркадий Галкер.

По его словам, данная рекомендация была дана со ссылкой на федеральный закон о митингах, где есть норма о необходимости организаторов обеспечить акцию всем необходимым. Отказ полиции установить металлические ограждения, как это было раньше при проведении подобных акций, в администрации Нижнего Новгорода объяснили тем, что ограждения были переданы Национальной гвардии, к которой полицейские отношения не имеют.

Организаторы акции возмущены отказом полиции обеспечивать безопасность мероприятия и намерены добиваться выполнения этих функций, заявил Галкер. Он подчеркнул, что акция уже согласована, а требования полиции носят рекомендательный характер. Попытки властей города запугать организаторов марша административной ответственностью не заставят их отказаться от проведения акции, отметил Галкер.

Получить комментарий в полиции Нижнего Новгорода "Дождю" не удалось.

Акции памяти оппозиционного политика убитого в ночь на 28 февраля в центре Москвы пройдут и в других российских городах, несмотря на давление властей на их организаторов.