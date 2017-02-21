Украинский активист Афанасьев подал жалобу в Конституционный суд России

Гражданин Украины Геннадий Афанасьев, осужденный в России по так называемому делу "крымских террористов", подал в Конституционный суд жалобу на нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которые позволяют отправлять российских заключенных в отдаленные колонии.

Обращение Афанасьева подготовил юрист международной правозащитной группы "Агора" Рамиль Ахметгалиев, сообщает РБК. Бывший заключенный требует проверить, соответствует ли российской Конституции то, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может по своему усмотрению выбирать исправительные колонии для осужденных.

Афанасьев отметил, что в настоящее время в России при этапировании заключенных не учитывается наличие у них родственных связей в том или ином регионе, а также наличие заболеваний, которые могут обостриться в определенной местности.

Афанасьев был приговорен в России к семи годам колонии по обвинению в создании террористического сообщества в аннексированном Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Афанасьева, после чего тот вернулся на Украину.

В России Геннадий Афанасьев отбывал наказание в колониях в Курганской области и в Республике Коми. Сам осужденный требовал перевести его в одно из исправительных учреждений в Крыму. Он также жаловался на то, что во время этапирования ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь.