Святее русских святых

В Петербурге муниципальный округ "Парнас" хотят переименовать в "Сергиевское" –​ в честь преподобного Сергия Радонежского. Сторонники переименования не хотят, чтобы муниципальный округ ассоциировался с оппозиционной партией ПАРНАС. Противники считают попытку переименования глупостью и борьбой с призраками.

Муниципальный округ "Парнас" находится на севере Петербурга. Такое же имя и у всего здешнего района, получившего свое название от садовых увеселений XVIII века, так назывались насыпные холмы в регулярных парках, откуда гуляющие могли любоваться окрестным пейзажем. Первый искусственный холм Парнас появился в Царском Селе, второй – на территории нынешнего Парнаса. На сайте муниципалитета помещен исторический очерк геральдиста Башкирова, где можно прочесть: "Окрестные земли были высочайше пожалованы Шувалову в 1726 году. Он тут же переселил сюда крепостных из суздальских имений. Так, на берегу Нижнего озера появилось село Суздальское… При нем в усадьбе был построен Белый дом (Малый дворец), разбит Нижний регулярный парк: насыпана гора Парнас, вырыты пруды под горой".

Первые попытки переименовать МО "Парнас" были сделаны еще в 2016 году перед парламентскими выборами. Недовольство тем фактом, что название округа совпадает с названием оппозиционной партии ПАРНАС, а также с названием находящейся рядом промзоны и мясоперерабатывающего завода, была высказана на страницах муниципальной газеты "Слово и дело Евгения Марченко". Газета была хорошо известна тем, что ее материалы подробно информировали местных жителей не только о деяниях депутата, но и печатали жития святых. Но пока Марченко был муниципальным, а потом городским депутатом, переименовать муниципалитет не удавалось, зато когда он прошел в Госдуму, идея получила мощное "усиление": на минувшей неделе соответствующий законопроект был принял в Законодательном собрании Петербурга в первом чтении. Лидер петербургского отделения партии ПАРНАС Андрей Пивоваров считает, что за этим стоит именно Марченко.

Это смена не только табличек, но и документооборота, дополнительные затраты и путаница

– Это самодурство и глупость господина Марченко, он выступил с такой инициативой еще год назад, а сейчас либо он сам решил воплотить свою давнюю идею, либо кто-то из его подручных старается угодить шефу. Название местной газеты – "Слово и дело Евгения Марченко" – вот это позор, а Парнас – это название историческое, ничего плохого в нем нет, – объясняет Андрей Пивоваров. – Никаких оснований для переименования нет, я уверен, что и сами жители не рады такой инициативе: это смена не только табличек, но и документооборота, дополнительные затраты и путаница. Хотя сейчас делается вид, что инициатива идет снизу – якобы во время сбора подписей наши сборщики ходили и представлялись чиновниками муниципалитета, что, конечно, чистое вранье. Якобы во избежание таких вещей они и затеяли это переименование. Но во время предвыборной кампании ни одной такой жалобы ни в избирком, ни в правоохранительные органы не поступало. Я уверен, что большинство жителей об этом даже не знает, что просто группа приближенных общественников выполняет поставленные перед ними задачи. Бороться с этим трудно – жаловаться мы не можем, поскольку не являемся стороной конфликта, а в ЗАКСе голосуют по указке. Жители тоже вряд ли будут шевелиться, но на следующих выборах у них есть повод задуматься, каких странных людей они выбрали, и стоит ли выбирать их снова.

Против идеи переименования округа "Парнас" резко выступил депутат городского парламента Алексей Ковалев, который прямо сказал, что если переименование состоится, над петербургскими парламентариями будет смеяться вся страна. Когда он выступал на заседании Законодательного собрания, его аргумент был очень прост: преподобный Сергий не имеет никакого отношения к Петербургу, уж если и переименовывать округ, то стоит подумать о тех святых, во имя которых были освещены церкви, когда-то находившиеся в этих местах. Но спикер Вячеслав Макаров ответил, что никаких вопросов быть не может: образ святого Сергия запечатлен в душе каждого православного человека. Алексей Ковалев считает, что бездумное и безответственное употребление имен святых, даже самых почитаемых, может привести к обратному эффекту.

При советской власти в каждой деревне должна была быть улица Ленина, а теперь что – в каждой деревне должна быть улица преподобного Сергия?

– Отвергнуть подобное предложение не хватило ума ни муниципальным, ни городским депутатам. Закон не запрещает называть муниципалитеты, как заблагорассудится, но должен же быть здравый смысл! – говорит Алексей Ковалев. – Переименование в "Сергиевское" никак не соответствует местной традиции, это профанация имени прославленного святого, его хотят употреблять всуе – как еще недавно употребляли имена Ленина, Крупской, Калинина. При советской власти в каждой деревне должна была быть улица Ленина, а теперь что – в каждой деревне должна быть улица преподобного Сергия? А почему не другого святого? Ведь в этом округе есть места, связанные с другими святыми – может, лучше обратить внимание на историю своего муниципалитета?

– А вдруг муниципальные и городские депутаты просто возвысились духом, стали стремиться к чистоте и святости?

– Если бы они стали святыми, я бы только радовался, но это больше похоже на дьявольское искушение. Это полное непонимание того, что такое религия, вера, Бог, святые – и абсолютное игнорирование собственного народа и собственной истории. В первом чтении законопроект прошел, "Единая Россия" его поддержала. Они ссылаются на какие-то тысячи подписей, но это полная чушь, конечно. Если подписи давались за некие подачки от муниципального совета, такое может быть: за подарки пенсионеры могут расписаться и за "Сергиевское", люди сейчас живут тяжело. По закону, при переименовании чего-либо нужны официальные данные опроса населения, сделанного по определенной методике, но ничего такого сделано не было. И, конечно, люди как говорили, так и будут говорить, что они живут на Парнасе, не будут они говорить, что живут в "Сергиевском". И все это делает тот самый корпус депутатов, который был выбран с нарушениями, при голосовании по почте, при голосовании автобусами – этот корпус недееспособен, а это очень печально. Свою логику они высказали в объяснительной записке, из которой следует, что Парнас связан с Сергием Радонежским, поскольку основатель города Петр Первый скрывался от бунтующих стрельцов в Троице-Сергиевой лавре. Но ведь царь скрывался в лавре, а не в районе Парнас, это смешно!

Все это делает тот самый корпус депутатов, который был выбран с нарушениями

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает попытку переименования МО "Парнас" глупостью и борьбой с призраками.

– Это явное желание сделать так, чтобы название муниципалитета не было созвучно известной политической партии, жестко оппозиционной к властям, другого основания я не вижу. Вообще-то легче избрать главу питерского ПАРНАСа Пивоварова главой этого муниципалитета, чем адекватно обосновать такое переименование. "Сергиевское" не сильно согласуется с местной топонимикой, так что это со всех сторон бессмысленная затея, просто глупость. Сергий Радонежский не имел прямого отношения к нашей территории, тем более к МО "Парнас". Если уж очень хотелось какого-нибудь святого, лучше было назвать МО "Пегидиевское" в честь несуществующего отца Пегидия, с которым ассоциируется депутат Милонов, тогда эта глупость обрела бы завершенность. Я имею в виду историю, когда Невзоров спросил Милонова во время дискуссии – знает ли он изречения отца Пегидия, а тот ответил – конечно, знаю. И тогда Невзоров ответил – так вот, никакого отца Пегидия не существует, это слово означает "попка жука". То есть это просто глупость – кто бы ни был автором инициативы и кто бы ее не поддерживал.

Краевед, член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев тоже считает, что историческим названием жертвовать не стоит.

Непременно возникнет путаница, у нас уже есть железнодорожная станция Сергиево – там рядом Троице-Сергиева Пустынь, место паломничества

– Это вопрос очень локальный, но он показывает лицо наших депутатов, у которых Парнас ассоциируется почему-то не с музами, не с поэзией, не с древней Грецией и не с Шуваловским парком, а с небольшой партией, число петербургских членов которой, наверное, могло бы уместиться в помещении одного кинотеатра. "Сергиевское" с этими местами никак не связано, но, видимо, наши депутаты хотят казаться святее – хотел сказать Папы Римского, но пусть будет – святее русских святых. Никогда не поверю, что жители Парнаса вдруг все как один выбрали для самоназвания именно Сергия Радонежского – а почему не Николая Угодника, не Ксению Петербургскую? К тому же, непременно возникнет путаница, ведь у нас уже есть железнодорожная станция Сергиево – там рядом Троице-Сергиева Пустынь, место паломничества, вот она-то как раз связана с именем Сергия Радонежского, поскольку отпачковалась от Троице-Сергиевой лавры, которая находится в Московской области. А здесь, наверное, надо было сначала построить церковь во имя преподобного Сергия, а потом уж заниматься переименованиями, если уж так неугодно название "Парнас". И еще – ведь в районе Парнас есть улицы поэтов Дудина, Рубцова, писателя Астафьева, композитора Гарилина, то есть музы там присутствуют, так что непонятно, как этого не заметили депутаты и чем они руководствовались.

Кроме того, Алексей Ерофеев считает, что не стоит политизировать процесс переименования каких бы то ни было объектов: по его мнению, если удастся переименовать Парнас в Сергиевское, то нет гарантии, что и другие депутаты не бросятся переименовывать свои округа в честь каких-нибудь святых.

Несколько иначе смотрит на историю переименования МО "Парнас" в МО "Сергиевское" кравед, топонимист Андрей Рыжков, вышедший из топонимической комиссии Петербурга в знак протеста против моста имени Кадырова. Андрею Рыжкову история с Парнасом не кажется забавной.

Теперь у нас, видимо, формируется новый пантеон, который в этом направлении возглавляет Сергий Радонежский

– Мы возвращаемся к советской системе топонимического творчества. Что это значит? Есть некий пантеон выдающихся лиц, которые могут не иметь никакого отношения к конкретному месту – городу, району, но которые, тем не менее, обязаны быть увековечены во всех местах нашей родины. В советское время это были Ленин, Киров, Дзержинский, Пушкин, Гоголь, Некрасов – не только коммунисты, но и какие-то культурные деятели. А теперь у нас, видимо, формируется новый пантеон, который в этом направлении возглавляет Сергий Радонежский. Никак иначе я этого объяснить не могу – никакой другой связи преподобного Сергия с этим местом не просматривается. А все обоснования, которые приводятся, лежат как раз в русле этой советской топонимической парадигмы: есть великий человек – как же его не увековечить, если он великий? В том, что у нас случилось в прошлом году с мостом, та же логика: вот, смотрите, есть герой, не будем спорить о степенях его замечательности. Он не имеет отношения к Петербургу – ну и что? Ведь он герой! Ну, а теперь, значит, у нас еще один герой. В течение 30 лет мы боролись с таким подходом, оставшимся нам в наследие от ХХ века, этот подход рассматривал топонимику как служанку идеологии. Но мы считали и продолжаем считать, то топонимика – это в первую очередь память места, что названия подчеркивают различные культурные особенности наших территорий. А вот эта политическая унификация – это тот самый лом из ХХ века, который нас сейчас ударил по голове.

Таким образом, Андрей Рыжов считает, что мост Кадырова и муниципальное образование "Сергиевское" вместо МО "Парнас" – это явления одного порядка. И дело не в личности преподобного Сергия, по поводу которой не может быть споров, а в самом подходе.