Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Новосибирск: началась проверка по факту смерти заключенного

Стена исправительного учреждения, архивное фото

Стена исправительного учреждения, архивное фото

Смотреть комментарии

В Новосибирской области следователи проверяют обстоятельства смерти 40-летнего заключенного СИЗО Романа Дроздова, скончавшегося в тюремной больнице. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона Права".

Адвокат Дроздова рассказал, что в середине ноября 2016 года у его подзащитного диагностировали сильное внутреннее кровотечение. Его состояние быстро ухудшилось и он скончался.

Представитель защиты подчеркивает, что заключенного госпитализировали с опозданием, и что если бы Дроздова согласились поместить в гражданскую клинику, его жизнь можно было бы спасти.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG