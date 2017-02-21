Новосибирск: началась проверка по факту смерти заключенного

В Новосибирской области следователи проверяют обстоятельства смерти 40-летнего заключенного СИЗО Романа Дроздова, скончавшегося в тюремной больнице. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона Права".

Адвокат Дроздова рассказал, что в середине ноября 2016 года у его подзащитного диагностировали сильное внутреннее кровотечение. Его состояние быстро ухудшилось и он скончался.

Представитель защиты подчеркивает, что заключенного госпитализировали с опозданием, и что если бы Дроздова согласились поместить в гражданскую клинику, его жизнь можно было бы спасти.