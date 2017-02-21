Швеция: беспорядки в районах проживания мигрантов

В пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживают мигранты, с понедельника происходят беспорядки. По словам очевидцев, волнения вспыхнули, когда на станции метро полицейские попытались задержать человека, находившегося в розыске. В них полетели камни, при этом один попал в полицейского. Полицейским удалось покинуть место происшествия вместе с задержанным.

Как сообщила газета "Дагенс нюхетер", полиция открыла огонь на поражение, когда участники беспорядков в пригороде Ринкебю попытались воспрепятствовать задержанию.

Через два часа в другом районе пригорода Стокгольма начались новые беспорядки, в ходе которых были подожжены несколько машин.