ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию газете "Орловская искра"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить компенсацию в размере пяти с половиной тысяч евро редакции газеты "Орловская искра", которая подверглась давлению за критику местных властей. Об этом сообщается в твиттере ЕСПЧ, передает сайт Republic.ru.

Разбирательство было связано с двумя статьями, опубликованными в "Орловской искре" в ноябре 2007 года, в которых критиковалась деятельность тогдашнего губернатора Орловской области Егора Строева.

После жалобы на публикации председателя областной избирательной комиссии газета была оштрафована на 35 тысяч рублей. Позже решением судов газету, учредителем которой является региональное отделение КПРФ, оштрафовали на 60 тысяч рублей. В 2010 году издание запретили печатать в Орле, и оно было вынуждено печататься в Брянске.