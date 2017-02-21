Лавров: такие, как Прилепин, хотят "помочь Украине наладить жизнь"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что люди, подобные писателю Захару Прилепину, стремятся к тому, чтобы "помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь".

На пресс-конференции в Москве после встречи с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем Лавров заявил, что Украина отказалась выпустить специальное заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной российского представителя Виталия Чуркина. Лавров заявил, что поступать так - "не по-христиански", и отметил, что на Украине поступают угрозы в адрес российских граждан, "которые хотят помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь". В качестве примера таких граждан Лавров привел Прилепина.

Писатель Прилепин активно поддерживает пророссийских сепаратистов на востоке Украины, а несколько дней назад заявил, что стал "заместителем командира" одного из подразделений сепаратистов, получив звание "майора" самопровозглашенной "ДНР". Принимал ли Прилепин участие в боевых действиях - неясно, сразу после своего заявления он отправился в турне по России с презентацией новой книги. На Украине писателя объявили в розыск. Немецкое литературное агентство Wiedling объявило о прекращении сотрудничества с Прилепиным.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке вчера - как сообщается, от сердечного приступа. Многие дипломаты из разных стран, работавшие с Чуркиным в ООН, выразили соболезнования в связи с его смертью. Виталий Чуркин на заседаниях Совета Безопасности защищал политику России в отношении Украины - включая аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.