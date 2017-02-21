Малайзия: причины смерти Ким Чен Нама пока не установлены

Власти Малайзии сообщают, что пока не определена причина смерти Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Вскрытие не показало никаких признаков сердечного приступа в смерти Ким Чен Нама, или признаков колотых ран, сообщил журналистам Генеральный директор службы здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

На вопрос, есть ли признаки того, что он был отравлен, Хишам сказал, что медицинские образцы, сделанные при аутопсии направлены экспертам для определения причин смерти. "Мы должны получить подтверждение из лабораторий прежде, чем сможем сделать заключительные выводы," - сказал он.

Ким Чен Нам, старший сводный брат правителя Северной Кореи, провел большую часть последних 15 лет жизни в Китае и Юго-Восточной Азии. Считается, что он имел, по крайней мере троих детей с двумя женщинами.

Ранее КНДР злобно отреагировала на отказ Малайзии передать труп Кима северокорейским дипломатам после его смерти и продолжить аутопсию, несмотря на возражения северокорейской стороны. Две страны обменялись гневными заявлениями в связи с тем, что Малайзия настаивает на необходимости следовать правовым нормам установления причин смерти. Северная Корея обвиняет Малайзию в сговоре со своим врагом, Южной Кореей. Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чол заявил, что нельзя доверять тому, как Малайзия расследует это дело. Он также сказал, что имя умершего - Ким Чоль

и что, таким образом, он не является Ким Чен Намом, братом лидера КНДР Ким Чен Ына, как утверждают власти Малайзии. Как сообщает Рейтер, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак назвал заявления посла КНДР в Куала-Лумпуре "дипломатической грубостью" и подчеркнул, что Малайзия будет настаивать на своем.

Разведывательное агентство Южной Кореи считает, что северокорейский режим стоит за убийством, но не представила доказательств в пользу этой версии.