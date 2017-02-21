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Новости

Глава Томской области после встречи с Путиным сохранил за собой свой пост

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона вплоть до выборов в сентябре 2017 года. Такое решение Путин принял после встречи с чиновником. Глава государства назвал результаты пятилетней работы губернатора "хорошими".

С начала февраля Жвачкин стал шестым главой региона, который объявил о досрочной отставке. Однако из всех губернаторов, которые за последнее время сложили свои полномочия, он стал единственным, кто сохранил за собой свой пост. Ранее в отставку ушли главы Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Бурятии и Карелии.

Президент России Владимир Путин и губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин и губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече в Кремле

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