Глава Томской области после встречи с Путиным сохранил за собой свой пост

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона вплоть до выборов в сентябре 2017 года. Такое решение Путин принял после встречи с чиновником. Глава государства назвал результаты пятилетней работы губернатора "хорошими".

С начала февраля Жвачкин стал шестым главой региона, который объявил о досрочной отставке. Однако из всех губернаторов, которые за последнее время сложили свои полномочия, он стал единственным, кто сохранил за собой свой пост. Ранее в отставку ушли главы Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Бурятии и Карелии.