С заботой о государстве

В начале февраля Владимир Путин подписал принятый Государственной думой закон, декриминализующий домашнее насилие. Теперь побои в семье считаются не уголовным преступлением, а административно наказуемым правонарушением. Правда, пока это касается только побоев, совершенных впервые.

Авторы законопроекта, которых даже не имеет смысла называть по имени в силу их повальной обезличенности, в оправдание законодательной инициативы апеллировали к справедливости. "Почему же побои, впервые совершенные посторонними людьми, подпадают под Кодекс об административных правонарушениях, – возмущались они, – а те же действия, совершенные близкими в семье, под уголовный?"

Уравнять – чтобы все впервые совершенные побои не считались преступлением! Правда, уравнять можно было бы и в другую сторону: признав любые побои преступлением, а не административно наказуемым проступком. Но это было бы движением в другую сторону, против течения, наперекор общему замыслу. Ведь не далее как в 2016 году принят закон, декриминализующий побои, невыплату алиментов и мелкое хищение чужого имущества. Такой ущерб гражданину – не преступление.

С одной стороны, вроде бы смягчение уголовно-правовых норм. Что вроде бы неплохо. Да и было бы неплохо, если бы смягчения эти были общей тенденцией, а не выборочными случаями. И случаи эти касаются исключительно преступлений против личности.

Гражданин – ничто, государство – все. Это путь авторитаризма, и другого пути у авторитарной власти нет и быть не может

Одновременно с этим прослеживается и другая тенденция: укрепление законов, защищающих государство и государственных служащих. Путин внес в Государственную думу проект закона, расширяющий права Федеральной службы охраны – телохранителей самых важных лиц государства. Сотрудникам ФСО будет разрешено стрелять, если задерживаемый ими гражданин попытается приблизиться к сотруднику или прикоснуться к его оружию. ФСОшникам дадут право временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Им разрешат безвозмездное использование аэропортов, аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, морских и речных портов независимо от их формы собственности. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, по которым неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов государственной охраны наказывается штрафом или административным арестом на 15 суток.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев внес в Госдуму законопроект "О судебной службе Российской Федерации". Документом предлагается для сотрудников аппаратов судов ввести собственные льготы, доплаты, классные чины и форменное обмундирование. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предлагает ввести в Уголовный кодекс ответственность за унижение чести и достоинства президента страны. Это в дополнение к тому, что в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за "оскорбление представителя власти" – от штрафа до исправительных работ на один год.

Одним словом, два разнонаправленных законотворческих процесса. Права граждан выводят из-под защиты закона, права государственных институтов законодательно укрепляют. Нечто подобное уже было в недавней российской истории. В СССР кража личного имущества, например, наказывалась лишением свободы на срок от 2 до 10 лет, а имущества государственного – от 3 до 15 лет.

Гражданин – ничто, государство – все. Это путь авторитаризма, и другого пути у авторитарной власти нет и быть не может.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист, ведущий программы Радио Свобода "Дежавю"

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