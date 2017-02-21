Израильский солдат приговорен к 18 месяцам за убийство палестинца

Израильский военный медик Элор Азария, который был арестован за убийство палестинца, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Приговор Элор Азария был вынесен группой из трех судей в военном суде в Тель-Авиве. Обвинители требовали лишения свободы на срок от трех до пяти лет, в то время как сам Азария просил суд быть «милосердным» и приговорить его к условному сроку. Убийство, произошедшее 24 марта прошлого года, запечатленное палестинскими правозащитниками, показывает Азарию, убивающего тяжелораненого и неподвижного Абдул Фатха аль-Шарифа.

Судья Майя Геллер заявила, что действия Азария нанесли серьезный ущерб ценностям израильского общества в целом, а также были нарушением этического кодекса израильских военных, который называют "чистое оружие".

Убийство, получившее всемирный резонанс, произошло, когда другие солдаты находились вблизи раненого Шарифа, который был тяжело ранен при нападении с ножом на израильских солдат возле контрольно-пропускного пункта в городе Хеврон на Западном берегу.

Интерес к делу был связан с тем, что это был редкий случай, когда израильский военнослужащий привлекается к ответственности за насилие в отношении палестинцев.