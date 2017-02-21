Прокуратура отказала в возбуждении дела против мэра Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижнего Новгорода не нашла нарушений закона в действиях мэра города Ивана Карнилина, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет незадекларированной недвижимостью в США. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Карнилин, согласно результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией, в 2013-2014 годах приобрел две квартиры в Майами стоимостью около 130 миллионов рублей и оформил их на дочь и жену. В своей декларации мэр Нижнего Новгорода информацию о недвижимости в США не указал.

Сам Карнилин назвал покупку квартир в Майами "вложением средств". Чиновник также заявил, что он развелся с женой, однако в ФБК опровергли эту информацию, сославшись на одно из интервью мэра, в котором он сам заявил, что продолжает жить вместе с супругой.

После публикации расследования сотрудники ФБК обратились в прокуратуру Нижнего Новгорода с заявлением о коррупции, однако в ведомстве уже дважды отклонили это обращение.