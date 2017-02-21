У берегов Ливии нашли тела 74 утонувших мигрантов

К западу от столицы Ливии Триполи, на побережье Средиземного моря обнаружены тела 74 утонувших беженцев. Одного человека удалось спасти, он находится в коме и доставлен в больницу.

Как сообщил Красный крест, некоторых утонувших выбросило на берег вместе с обломками их лодки, другие погибшие остаются в море, недалеко от берега.

Местные власти заявили, что у них нет возможности вывезти все тела.

Согласно имеющейся информации, на борту которой находились около 100 человек, затонула в прошлое воскресенье.

По данным Красного креста, с начала 2017 года в Средиземное море утонули уже более 365-и беженцев, пытавшихся добраться до европейских стран. Большинство из лодок, незаконно перевозивших мигрантов, отплывают от западного побережья Ливии, откуда до Италии по морю приблизительно 300 километров.