В Белоруссии прошел суд "тунеядец против государства"

В Гомеле прошел первый суд по иску гражданина Белоруссии, отказавшегося выполнять декрет президента страны Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества". В народе он известен как "налог на тунеядство". Суд освободил жителя Гомеля Александра Семенова от уплаты этого налога, сообщил адвокат Леонид Судаленко. Поддержать земляка к зданию суда в разное время пришли около 200 человек.

Согласно декрету налог в размере 360 белорусских рублей (около 180 евро) должен заплатить тот, кто не работает более 180 дней в году. Срок уплаты налога за 2015 год истек 20 февраля. Около полумиллиона белорусов оказались так называемыми тунеядцами в 2015 году, но налог уплатили менее 50 тысяч человек.

На прошлой неделе в Белоруссии прошли массовые акции протеста против декрета. Они начались в пятницу в Минске, а в воскресенье люди вышли на митинги и в областных центрах. Всего на акции собрались более трех тысяч человек.