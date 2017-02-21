Иранский аятолла назвал Израиль "фальшивой общностью"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что создание Израиля было "одной из грязных страниц в истории, которая должна быть закрыта".

Выступая во вторник в Тегеране на 6-й Международной конференции в поддержку палестинской интифады, аятолла заявил, что "незаконный сионистский режим сможет существовать только в случае постепенного уничтожения палестинской общности и самобытности".

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал новые санкции США против Ирана в ответ на его ракетные испытания.

Израильский премьер считает, что Иран стремится завоевать весь Ближний Восток, представляет собой угрозу Западу и всему миру.

