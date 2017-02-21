Генпрокурор Украины допустил возможность отмены иммунитета Артёменко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком не исключил, что может обратиться к Верховной Раде с просьбой лишить этого депутата неприкосновенности.

Прокуратура Автономной республики Крым (действует на материковой части Украины) возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Его обвиняют в государственной измене. В обвинении говорится, что "Андрей Артеменко, пребывая за пределами Украины, по предварительному сговору с руководством Российской Федерации совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины". Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Накануне Артеменко предложил свой "мирный план" нормализации отношений между Украиной и Россией. Он предусматривает, в частности, сдачу Крыма в долгосрочную аренду России в обмен на вывод ее войск из Донбасса и постепенную отмену Западом антироссийских санкций.

Американское издание The New York Times написало, что Артеменко передал "мирный план в администрацию президента США Дональда Трампа". Однако позже Майкл Коэн – личный юрист американского лидера опроверг эту информацию.



Как заявил 21 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий, попытки убедить западных партнеров, что Украина может пойти на компромисс по Крыму, являются "элементом целенаправленной кампании внутри Украины и за ее пределами, чтобы попытаться легализовать или дать законные основания пребыванию российских оккупантов на территории страны".

20 февраля фракция Радикальной партии в Верховной Раде исключила Артеменко из своего состава и потребовала, чтобы он отказался от депутатского мандата. При этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал Службу безопасности Украины расследовать публикацию бывшего коллеги в американской прессе. В то же время председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил, что украинский парламент должен снять депутатский иммунитет с Артеменко, а Генеральная прокуратура Украины должна привлечь его к уголовной ответственности.

Сам Артеменко утверждает, что во время интервью с журналистом The New York Times не употреблял слово "аренда", говорит, что над "мирным планом" кроме него работали около десяти бывших и нынешних депутатов Верховной Рады, общественные деятели. Парламентарий называет обнародованный документ "попыткой найти альтернативу" оказавшимся в тупике Минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке Украины.