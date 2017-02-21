САS оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников – Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Евгения Белова и Александра Легкова.

Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS, но суд также отклонил их апелляцию.

"Расследование все еще продолжается, стороны обмениваются письменными доводами, идет процесс назначения судей, которым предстоит вынести вердикт по делу спортсменов. На таких ранних стадиях пока еще рано судить, каким он будет", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте CAS.

Никто из этой пятерки теперь не сможет выступить на чемпионате мира-2017, который пройдет в финском Лахти 22 февраля по 5 марта.