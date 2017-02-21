Черногория не хочет в "русский мир"

Прокуратура Черногории обвинила Россию в попытке организации государственного переворота. Названо конкретное имя одного из главных, по мнению следствия, организаторов – Эдуард Шишмаков. Именно такова настоящая фамилия ранее объявленного в международный розыск гражданина России Эдуарда Широкова. Эдуард Шишмаков действительно существует: в 2013 году он был заместителем военного атташе посольства России в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ожидаемо назвал все обвинения черногорской прокуратуры “голословными”.

Ситуацию обсуждают галерист, политехнолог Марат Гельман (Черногория), политолог, балкановед Артем Улунян, политик, журналист Владимир Семаго, корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.