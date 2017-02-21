Окружение Трампа не имеет единой позиции по Европе

Соединённые Штаты по-прежнему привержены своим обязательствам в Европе, заявила во вторник представитель США при ООН Никки Хейли.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по конфликтам в Европе, Хейли назвала попытки России "дестабилизировать Украину" одним из самых серьёзных вызовов, с которым столкнулся континент. Хотя США считают возможным улучшить отношения с Россией, "это не должно быть решено за счёт безопасности европейских друзей и союзников", подчеркнула американский дипломат.

Такую же позицию выразил накануне вице-президент США Майкл Пенс, посетивший Брюссель и заверивший ЕС и НАТО в "твёрдой и непоколебимой" приверженности Америки своим обязательствам перед европейскими союзниками.

Однако 21 февраля появились сообщения, что неделю назад главный стратегический советник Трампа Стивен Бэннон выразил иную точку зрения. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, в ходе конфиденциальной беседы с послом Германии в США Петером Виттингом - Бэннон высказался за сокращение контактов с Евросоюзом в пользу двусторонних отношений. Официальных комментариев со стороны Берлина не было. Бэннон ранее руководил ультраконсервативным порталом Breitbart News и был известен своей симпатией к европейскому популизму. Западная Европа, говорил он тогда, была основана на "сильных националистических движениях"

