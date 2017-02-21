"Атлетико" и "Манчестер Сити" одержали победы в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".
"Атлетико" в Леверкузене победил "Байер" 4:2. Голы забили: у "Атлетико" – Сауль, Гризманн, Гамейро и Торрес, у "Байера" – Белараби и Савич (автогол).
В другом матче "Манчестер Сити" на своем поле победил "Монако" 5:3. Голы забили: у "Манчестер Сити" – Стерлинг, Агуэро (2), Стоунс и Сане, у "Монако" – Фалькао (2) и Мбаппе.
Ответные матчи состоятся 15 марта.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.