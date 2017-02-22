Amnesty согласна с Трампом. В Азербайджане торжествует гуманист

Все, что нужно знать рано утром 22 февраля
Доброе утро!
Это памятник крупнейшему философу-марксисту XX века Дёрдю Лукачу в Будапеште, но скоро его не будет. Городской совет – по предложению депутата от праворадикальной партии “Йоббик” – решил снести фигуру левого философа-еврея и заменить ее памятником королю-крестителю Венгрии Иштвану I.
То ли дело США. Дональд Трамп назвал произошедшее на выходных осквернение еврейского кладбища в Сент-Луисе и угрозы, поступающие еврейским культурным центрам по всей стране, “ужасающими, болезненными и очень печальными”. Трамп признал, что “для искоренения ненависти, предрассудков и зла” еще многое предстоит сделать.
Редкий случай: с Дональдом Трампом согласна Amnesty International. В ее ежегодном докладе 2016-й назван годом, “когда циничное использование риторики “мы и они”, языка обвинений, ненависти и страха во всем мире достигло беспрецедентного с 1930-х годов уровня”. В качестве одного из мировых лидеров, способствовавших этому, доклад, правда, называет именно Дональда Трампа (наряду с Владимиром Путиным и Виктором Орбаном).
Министерство внутренней безопасности США обнародовало инструкцию, ужесточающую практику применения существующих правил депортации нелегальных мигрантов. Миграционная полиция в этой связи планирует нанять на работу дополнительно 10 тыс. человек. Пресс-секретарь Белого дома говорит, что это не приведет к массовым депортациям.
Из России уехал независимый журналист Аркадий Бабченко – после того, как у него появились сведения, что ему какое-то время “лучше пожить за пределами” родины. Он находится в Праге. Владельца “Ведомостей” Демьяна Кудрявцева могут лишить российского гражданства: Мосгорсуд признал, что при подаче заявления на это самое гражданство он указал ложные сведения. Если это произойдет, по российскому закону ему придется сократить свою долю в “Ведомостях” до 20%.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, депутата меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана. Свой шаг он объяснил тем, что она “профессионал, принципиальный человек и гуманист”. Должности вице-президентов (первого и второго) появились благодаря поправкам в конституцию, которые граждане страны подавляющим большинством одобрили на референдуме в сентябре. В случае недееспособности президента его полномочия переходят к первому вице-президенту.
Новости российско-украинского добрососедства:
В Австрии полиция задержала украинского олигарха Дмитрия Фирташа после того, как Высший земельный суд в Вене одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют во взяточничестве. Окончательное решение о выдаче будет принято министром юстиции Австрии.
Израильский военнослужащий, застреливший и так уже раненого палестинца, напавшего с ножом на израильского военного, получил полтора года тюрьмы. Это меньше, чем просили прокуроры, но защита обжалует и этот приговор.
В Беларуси безработный житель Гомеля выиграл суд у государства по поводу “налога на тунеядцев”. В то же время стало известно, что лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич придется, видимо, заплатить налог: в перечне творческих союзов, утвержденных белорусским минкультом, ПЕН-центр, членом которого является Алексиевич, отсутствует. Как и прочие “параллельные” союзы писателей и журналистов.
Парламент Великобритании единогласно принял “закон Магнитского”, нижняя палата парламента Нидерландов (с минимальным, правда, перевесом) проголосовала за легализацию выращивания марихуаны.
И о феминизме. Стюардессы “Аэрофлота” старше сорока и шире 46-го размера, которых из-за этого лишают длинных рейсов и, соответственно, денег, подали в суд на авиакомпанию, обвиняя ее в дискриминации по внешнему виду, весу и возрасту. Сами себя они называют группой СТС (старые, толстые, страшные) и уверены, что победа будет за ними.
В трех ссылках сегодня – кино, филология и маленькие слонопотамы:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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