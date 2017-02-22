Amnesty согласна с Трампом. В Азербайджане торжествует гуманист

Доброе утро!

Это памятник крупнейшему философу-марксисту XX века Дёрдю Лукачу в Будапеште, но скоро его не будет. Городской совет – по предложению депутата от праворадикальной партии “Йоббик” – решил снести фигуру левого философа-еврея и заменить ее памятником королю-крестителю Венгрии Иштвану I.

То ли дело США. Дональд Трамп назвал произошедшее на выходных осквернение еврейского кладбища в Сент-Луисе и угрозы, поступающие еврейским культурным центрам по всей стране, “ужасающими, болезненными и очень печальными”. Трамп признал, что “для искоренения ненависти, предрассудков и зла” еще многое предстоит сделать.

Редкий случай: с Дональдом Трампом согласна Amnesty International. В ее ежегодном докладе 2016-й назван годом, “когда циничное использование риторики “мы и они”, языка обвинений, ненависти и страха во всем мире достигло беспрецедентного с 1930-х годов уровня”. В качестве одного из мировых лидеров, способствовавших этому, доклад, правда, называет именно Дональда Трампа (наряду с Владимиром Путиным и Виктором Орбаном).

Министерство внутренней безопасности США обнародовало инструкцию, ужесточающую практику применения существующих правил депортации нелегальных мигрантов. Миграционная полиция в этой связи планирует нанять на работу дополнительно 10 тыс. человек. Пресс-секретарь Белого дома говорит, что это не приведет к массовым депортациям.





Из России уехал независимый журналист Аркадий Бабченко – после того, как у него появились сведения, что ему какое-то время “лучше пожить за пределами” родины. Он находится в Праге. Владельца “Ведомостей” Демьяна Кудрявцева могут лишить российского гражданства: Мосгорсуд признал, что при подаче заявления на это самое гражданство он указал ложные сведения. Если это произойдет, по российскому закону ему придется сократить свою долю в “Ведомостях” до 20%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, депутата меджлиса Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана. Свой шаг он объяснил тем, что она “профессионал, принципиальный человек и гуманист”. Должности вице-президентов (первого и второго) появились благодаря поправкам в конституцию, которые граждане страны подавляющим большинством одобрили на референдуме в сентябре. В случае недееспособности президента его полномочия переходят к первому вице-президенту.

Новости российско-украинского добрососедства:

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз ужесточить санкции против России после официального признания ею так называемых паспортов так называемых ДНР и ЛНР.

Глава украинского МИД призвал к реформе Совета безопасности ООН в связи с тем, что Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза и обладающая правом вето, этим правом злоупотребляет.

Глава российского МИД Сергей Лавров (1) обвинил Украину в том, что она воспрепятствовала выпуску специального заявления Совбеза в связи с кончиной Виталия Чуркина, и (2) похвалил писателя Захара Прилепина, ставшего недавно политруком одного из отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе, за то, что он помогает “украинскому государству наладить нормальную жизнь".

По данным украинского МИД, за три года вооруженного конфликта в Донбассе погибли почти 10 тыс. человек, ранения получили около 23 тысяч, почти 2 млн. человек стали вынужденными переселенцами.

Прокуратура автономной республики Крым (действующая в Украине) возбудила уголовное дело за госизмену против депутата Верховной Рады Андрея Артеменко – за то, что тот, по сообщению New York Times, участвовал в подготовке “плана примирения” США с Россией, в рамках которого Крым предлагалось передать России в длительную аренду. Генпрокурор Украины не исключает, что может обратиться к Раде с просьбой о лишении Артеменко депутатской неприкосновенности.

В Австрии полиция задержала украинского олигарха Дмитрия Фирташа после того, как Высший земельный суд в Вене одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют во взяточничестве. Окончательное решение о выдаче будет принято министром юстиции Австрии.

Израильский военнослужащий, застреливший и так уже раненого палестинца, напавшего с ножом на израильского военного, получил полтора года тюрьмы. Это меньше, чем просили прокуроры, но защита обжалует и этот приговор.

В Беларуси безработный житель Гомеля выиграл суд у государства по поводу “налога на тунеядцев”. В то же время стало известно, что лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич придется, видимо, заплатить налог: в перечне творческих союзов, утвержденных белорусским минкультом, ПЕН-центр, членом которого является Алексиевич, отсутствует. Как и прочие “параллельные” союзы писателей и журналистов.

Парламент Великобритании единогласно принял “закон Магнитского”, нижняя палата парламента Нидерландов (с минимальным, правда, перевесом) проголосовала за легализацию выращивания марихуаны.

И о феминизме. Стюардессы “Аэрофлота” старше сорока и шире 46-го размера, которых из-за этого лишают длинных рейсов и, соответственно, денег, подали в суд на авиакомпанию, обвиняя ее в дискриминации по внешнему виду, весу и возрасту. Сами себя они называют группой СТС (старые, толстые, страшные) и уверены, что победа будет за ними.

В трех ссылках сегодня – кино, филология и маленькие слонопотамы:

Чрезвычайно субъективный список лучших премьер Берлинале, составленный Дмитрием Волчеком. На первом месте – фильм Михаэля Главоггера и Моники Вилли ни о чем и без названия.

“Это записывалось – то, что я говорил? Я вам искренне сочувствую. Когда нужно будет это обрабатывать, дайте мне распечатку, я это письменно перескажу получше”. Интервью Михаила Гаспарова двум студенткам РГГУ из книги “М. Л. Гаспаров. О нем. Для него”, которая выходит в НЛО. Здесь можно почитать про еще четыре филологических книги, представляющих общий интерес.

“Издалека дамана можно принять за большого кролика. Или за странную морскую свинку”. На самом деле их ближайшие родственники – слоны и морские коровы, у них даже есть бивни, о чем свидетельствуют и фотографии.

Искренне ваши,

Семь-сорок