Последняя ракета "Союз-У" стартовала с космодрома в Байконуре

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-У". Она выведет на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-05", который должен доставить на Международную космическую станцию почти две с половиной тонны груза – топливо, еду, воду, кислород.

Это последний запуск ракеты-носителя "Союз-У". Отныне Роскосмос будет использовать новые ракеты "Союз-2.1а".

Пуск "Союз-У" с "Прогрессом" неоднократно переносился после аварии в декабре 2016 года. Тогда аналогичная ракета с грузовым кораблем были потеряны вскоре после старта. Причиной назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени.

Первая ракета "Союз-У" стартовала в 1973 году. Это самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Из 789 пусков только 22 были признаны аварийными.