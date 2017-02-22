В Симферополе арестованы 10 человек, снимавших на видео обыски

В Симферополе Киевский районный суд арестовал 10 человек, задержанных во время проведения обыска у активиста Марлена Мустафаева. Мустафаева обвинили в демонстрации символики запрещённой в России партии Хизб ут-Тахрир в записях в социальных сетях в июле 2014 года. Утром 21 февраля у него дома прошёл обыск.

Одновременно полиция задержала 10 человек, из числа крымских татар, которые снимали происходящее на телефоны и вели стрим-трансляции происходящего. Всем им было предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии и присуждён административный арест на пять суток. Судебные заседания по их делам длились до полуночи. Ряд свидетелей, которых привлекла полиция для доказательства вины задержанных отказались от показаний, заявив, что даже не читали протоколы показаний, которые их заставили подписать оперативники.

"Я рассматриваю действия правоохранительных органов, как своеобразную провокацию. Собравшихся возле дома Мустафаева, где шёл обыск, людей неожиданно предупреждают, что расценивают их действия как несанкционированный митинг, а когда они начинают расходится, ловят и достаточно жёстко задерживают.

Крымские татары всегда поддерживают своих соотечественников, когда это необходимо, это взаимовыручка. Видимо, силовые структуры решили надавить на тех активистов, кто, на фоне отсутствия в Крыму независимых СМИ, освещает в социальных сетях обыски и аресты, среди крымских татар", - прокомментировал судебные решения адвокат Эмиль Курбединов.

Это не первый случай, когда крымских татар, собравшихся во время проведения обысков и задержаний, преследуют в судебном порядке. В мае в Бахчисарае прошли сразу несколько обысков, были задержаны четверо жителей, подозреваемых в участии в Хизб ут-Тахрир. Впоследствии свидетелей работы силовиков, собравшихся у домов, где проходили обыски, подвергли судебному преследованию по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия.