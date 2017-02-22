В Москве задержали участника "Тракторного марша" фермеров

В Москве задержан активист Объединения перевозчиков России (ОПР) и участник "Тракторного марша" Рустам Малламагомедов. Его доставили в отделение полиции района Люблино и уведомили, что он находится в розыске. Об этом на свой странице в Фейсбуке сообщил один из активистов ОПР.

В чем именно подозревают или обвиняют Малламагомедова, пока не сообщается.

В августе 2016 года активиста задержали в Ростовской области, когда он вместе с остальными участниками "Тракторного марша" кубанских фермеров ехал в Москву из Краснодарского края. Сообщалось, что Малламагомедова избили при задержании. 26 августа он был заочно арестован на 10 суток обвинению в участии в несанкционированном митинге.

В августе прошлого года кубанские фермеры организовали акцию протеста против незаконного захвата земель в регионе и на тракторах отправилась в Москву. В Ростовской области колонну задержали.