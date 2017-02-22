Судмедэкспертам требуется время для изучения причин смерти Чуркина

В Нью-Йорке медицинские эксперты, которые проводили вскрытие тела посла России в ООН Виталия Чуркина, считают, что требуются дополнительные исследования для определения причин болезни и кончины дипломата. Об этом сообщили американские СМИ.

Виталий Чуркин, представитель России в ООН с 2006 года, скончался 20 февраля в возрасте 64 лет. Медэксперты в Нью-Йорке заявили, что нуждаются в проведении дальнейших токсикологических и других анализов, которые могут занять несколько недель.

Президент США Дональд Трамп направил свои соболезнования в связи с кончиной Чуркина, назвав его "выдающимся дипломатом"

"В то время как американские представители иногда не соглашались со своими российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами по ряду ключевых вопросов по отстаиванию глобальной безопасности", - сказал Трамп.