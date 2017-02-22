СМИ: Кремль хочет отметить в МГУ годовщину присоединения Крыма

Кремль предложил студентам МГУ выступить с инициативой проведения фестиваля, приуроченного к годовщине присоединения Крыма к России. Об этом телеканалу "Дождь" рассказали два представителя студенческих организаций, присутствовавших на закрытой встрече с заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента Тимуром Прокопенко.

По словам собеседников "Дождя", Прокопенко якобы просил студентов публично поддержать фестиваль "Ласточкино гнездо" на 40 тысяч человек и переубедить недовольных. Чиновник также попросил "отнестись с пониманием" к тому, что "будет пара политических выступлений", рассказали участники встречи.

По их словам, идею проведения фестиваля поддержало руководство МГУ. Однако и. о. проректора МГУ Владимир Марченко, подтвердив факт встречи студентов с представителями администрации президента, заявил, что не знает, кто устраивает фестиваль. Официального запроса о нем ректорат, по его словам, не получал.

В 2015 и 2016 годах на Васильевском спуске в Москве проходили митинги-концерты в честь годовщины присоединения Крыма к России. По данным властей, в них участвовали до 100 тысяч человек. СМИ сообщали об указании московских властей направить людей на эту акцию. В интернете было размещено объявление о наборе зрителей на концерт. В нем отмечалось, что участие компенсируется.