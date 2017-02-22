СМИ: парламент Нидерландов проголосует за ассоциацию Украина-ЕС

Большинство членов нижней палаты парламента Нидерландов выступают за ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС, передает издание AD.nl. В сообщении отмечается, что с критикой этого законопроекта выступает значительная часть оппозиции.

Дебаты о ратификации соглашения состоялись во вторник, а в четверг Нижняя палата должна проголосовать. Для завершения ратификации законопроект должен получить поддержку как нижней, так и верхней палат парламента – голосование в последней должно состояться после мартовских парламентских выборов.

В декабре 2016 года главы европейских стран одобрили документ, разъясняющий некоторые положения договора об ассоциации Украины с ЕС, договорившись учесть требования Нидерландов – единственного члена Евросоюза, который не ратифицировал соглашение о более тесном политическом и экономическом сотрудничестве с Украиной.

В апреле 2016 года более 60 процентов голландцев высказались против договора с Киевом. Несмотря на рекомендательный характер референдума, после голосования власти Нидерландов начали переговоры с Брюсселем об изменениях в Соглашении.