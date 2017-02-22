Члены семьи Ким Чен Нама не посещали Малайзию - глава полиции

Члены семьи Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - не посещали Малайзию, чтобы принять участие в опознании и сдаче образцов ДНК. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар.

По его словам, всё это слухи, поскольку никто из родственников не помогал в идентификации тела. "Мы готовы обеспечить им полную безопасность, если они захотят прилететь в Малайзию и сделать это", - сказал полицейски. Глава полиции сообщил, что в больнице, где находится тело Ким Чен Нама, была усилена охрана из-за попыток проникнуть в морг.



Ранее сообщалось, что сын Ким Чен Нама - Ким Хан Соль - прилетел в столицу Малайзии утром во вторник и уже посетил госпиталь, где находится тело его отца. Японский телеканал Эн-эйч-кей зафиксировал, что охрана больницы была на это время резко усилена, туда было переброшено подразделение из 30-40 бойцов спецназа с автоматическим оружием. Представитель полиции Малайзии сообщил, что сотрудник авиакомпании КНДР и старший дипломат посольства КНДР также объявлены в розыск по подозрению в участии в организации убийства.

Посольство КНДР в Куала-Лумпуре потребовало освобождения трех подозреваемых ранее задержанных по подозрению в организации убийства Ким Чен Ына. В заявлении посольства говорится, что вьетнамская и индонезийская женщины, а также гражданин Северной Кореи были арестованы безосновательно и должны быть немедленно освобождены. Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура, когда проходил на посадку на самолет в Макао.