Генерал НАТО обеспокоен влиянием России на Балканы

Командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти обеспокоен действиями России на Балканах. Он призвал Москву придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года о мирном урегулировании в Косове.
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Скапаротти заверил, что Североатлантический союз не будет выводить войска из Косова. С 1999 года в крае постоянно размещены четыре с половиной тысячи военнослужащих НАТО.
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