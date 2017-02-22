Генерал НАТО обеспокоен влиянием России на Балканы

Командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти обеспокоен действиями России на Балканах. Он призвал Москву придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года о мирном урегулировании в Косове.

Скапаротти заверил, что Североатлантический союз не будет выводить войска из Косова. С 1999 года в крае постоянно размещены четыре с половиной тысячи военнослужащих НАТО.