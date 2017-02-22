Суд впервые отложил дело об "иноагентах" из-за поручения Путина

Суд в Майкопе отложил до 20 марта заседание по иску межрегиональной общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", которая оспаривает распоряжение Министерства юстиции России о включении ее в реестр "иностранных агентов".

Как сообщает "Новая газета", суд решил не рассматривать иск до тех пор, пока не получит поручения президента России Владимира Путина, которые касаются закона о некоммерческих организациях. Член Клуба юристов некоммерческих организаций, представляющий интересы организации в судах, заявил, что это первый подобный случай. Он предположил, что таким образом спор может быть решен во внесудебном порядке.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" была включена в реестр "иностранных агентов" сентябре 2016 года. Поводом для этого Минюст счел участие членов "Эковахты" в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон, природных территорий, против уничтожения деревьев. По мнению Минюста, иностранным финансированием стало поступление пожертвований на личный счет одного из членов организации.

В декабре 2016 года члены Совета по правам человека на встрече с Путиным поставили под сомнение законность включения "Эковахты" в список "иностранных агентов". После этого президент поручил первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко пересмотреть закон об НКО.

Закон об НКО действует в России с 2012 года. С тех пор в реестр "иностранных агентов" было внесено более 150 некоммерческих организаций.



