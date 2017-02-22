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Новости

На пикете у ГД "Яблоко" требовало наказать депутатов-антисемитов

Депутат Госдумы Пётр Толстой

Депутат Госдумы Пётр Толстой

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Представители московского отделения партии "Яблоко" в среду провели пикеты у зданий Государственной думы России и Генеральной прокуратуры с требованием "привлечь к ответственности депутатов-антисемитов". Об этом написал в твиттере лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Антисемитов – на нары" и фотографиями двух депутатов "Единой России" Петра Толстого и Виталия Милонова, чьи высказывания в связи с ситуацией вокруг передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви вызвали большой общественный резонанс.

20 февраля комиссия Госдумы по этике начала проверку заявлений депутата Виталия Милонова, который заявил, что предки депутатов Петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника "варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям".

Ранее скандал спровоцировали высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого. 23 января на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ он заявил, что люди, "выскочившие из-за черты оседлости с наганами в руках", разрушали православные храмы.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила Толстого в антисемитизме. Сам Толстой заявил, что не имел в виду евреев, а глава ФЕОР после встречи с ним сказал, что инцидент исчерпан.

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