В Киеве националисты требуют разорвать дипотношения с Россией

Около десяти тысяч праворадикалов участвуют в "Марше национального достоинства" в украинской столице. Несколько колон демонстрантов под лозунгом "Все только начинается" идут от метро "Крещатик" и от Майдана Независимости к Верховной Раде, где должен пройти митинг активистов "Правого сектора" (запрещенного в России), "Свободы" и "Национального корпуса".

Здание украинского парламента находится под усиленной охраной полицейских и нацгвардейцев. В центре Киева порядок обеспечивают несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов. Накануне в МВД заявили, что опасаются провокаций в ходе этого марша.

Националисты требуют от украинских властей разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией и отказаться: от "предательских" Минских соглашений по Донбассу, торговли с неподконтрольными Украине районами Донецкой и Луганской областей, приватизации стратегических предприятий и продажи земли. Кроме того, участники акции призывают правительство приостановить сотрудничество с Международным валютным фондом из-за его антисоциальных условий предоставления кредитов.

Как сообщил заместитель руководителя партии "Свобода" Андрей Ильенко, организаторы решили приурочить марш трехлетию со времени бегства из страны после победы Евромайдана бывшего президента Виктора Януковича. По словам Ильенко, к сожалению, до сих пор так и не выполнены требования участников Революции достоинства, и Украина по-прежнему нуждается в коренных изменениях.

Совместная акция "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" призвана стать первым шагом к объединению политических сил в одну националистическую партию для участия в будущих парламентских выборах. Как отметил депутат ВР, член "Национального корпуса" Олег Петренко, "украинские националисты забывают о распрях и создают альянс ради победы". Впрочем, окончательное решение лидеры праворадикалов обещают принять в течение одного-двух месяцев.