Адвокат Кара-Мурзы-младшего подал заявление о покушении на убийство

Адвокат координатора правозащитной организации "Открытая Россия", журналиста Владимира Кара-Мурзы - младшего Вадим Прохоров подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить дело о покушении на убийство. Также он потребовал провести проверку обстоятельств отравления Кара-Мурзы.

Кара-Мурза попал в больницу 2 февраля. Ему поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". 19 февраля его выписали из больницы. Что стало причиной "острой интоксикации" политика в этот раз, пока неизвестно.

В мае 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован с такими же симптомами. Тогда журналист заявил, что это было отравление. Дело по его заявлению в правоохранительные органы так и не было расследовано.