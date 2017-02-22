Жена Дадина хочет увезти мужа из России, чтобы "опять не посадили"

Жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова рассказала РБК, что хотела бы уехать вместе с мужем из России, чтобы продолжить правозащитную деятельность, но без риска снова оказаться в тюрьме и подвергаться пыткам.

22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить оппозиционного активиста Ильдара Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право осужденного на реабилитацию.

Михаил Ходорковский обрадовался решению суда, намекнув, кто может за ним стоять.

Написал Ходорковский в твиттере.

По словам адвоката Алексея Липцера, Ильдара Дадина могут освободить из колонии уже завтра, 23 февраля. Сейчас активист находится в колонии в Алтайском крае. Туда он был этапирован из сегежской колонии в Карелии, где, по его словам, подвергался пыткам.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, которая была введена 2014 году. 10 февраля Конституционный суд России признал саму статью соответствующей основному закону страны, однако дело в отношении оппозиционера постановил пересмотреть и внести изменения в Уголовный кодекс.