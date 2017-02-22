ЕСПЧ коммуницировал жалобу правозащитника Михаила Саввы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял в активное производство (коммуницировал) жалобу краснодарского правозащитника, доктора политических наук Михаила Саввы на приговор суда в Краснодаре. Об этом Савва написал в своем фейсбуке.

По словам правозащитника, правительство России до конца марта должно направить в ЕСПЧ свои комментарии по поводу приговора.

В 2013 году Савву арестовали по подозрению в хищении 730 тысяч рублей, которые ему выдали в администрации Краснодарского края в качестве гранта, и присвоении 90 тысяч рублей, полученных за непрочитанный курс лекций. Суд приговорил правозащитника к трем годам условного срока. Савва вину не признал.

В феврале 2015 года Савва покинул Россию. В ноябре того же года правозащитнику предъявили новое обвинение по статье "Мошенничество". Адвокаты Саввы, а также представители российских и международных правозащитных организаций считают, что его уголовное преследование связано с тем, что он критиковал ведомства, которые в Краснодарском крае проверяли НКО весной 2013 года.