Папа римский Франциск призвал помочь пострадавшим в Южном Судане

Папа римский Франциск призвал оказать срочную гуманитарную помощь пострадавшим от голода в Южном Судане. Он заявил, что миллионы людей оказались "приговоренными к смерти" от голода в этой разрушенной войной стране.

"Сейчас более, чем когда-либо, следует не только говорить, но способствовать продовольственной помощи и позволить ей достичь страдающего населения", – заявил он десяткам тысяч людей на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. Папа подчеркнул, что миллионы людей, в том числе многие дети "обречены на смерть от голода".

С 2013 года Южный Судан был втянут в гражданскую войну, которую папа назвал "братоубийственной". Президент Южного Судана Сальва Киир, чье правительство объявило о установившемся голоде в понедельник, пообещал агентствам по оказанию помощи безопасный доступ к голодающим гражданским лицам. Ранее представители Организации Объединенных Наций заявляли, что не смогли достичь некоторых из наиболее пострадавших районов из-за опасных условий.

Южный Судан оказался поражен той же засухой, которая ранее привела Сомали на грань голода, через шесть лет после того как 260 000 человек умерли в этой стране от голода в 2011 году. Агентство ЮНИСЕФ, оказывающее помощь детям, во вторник сообщило, что почти 1,4 миллиона детей находятся под угрозой "неминуемой" смерти из-за голода в Южном Судане, Сомали, Йемене и Нигерии.