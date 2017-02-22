Президент Грузии: Россия пытается узаконить несправедливость

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия пытается узаконить историческую несправедливость в отношении аннексированных регионов Абхазии и Южной Осетии. По его словам, два региона оккупированы соседним государством, которое всячески старается легитимизировать эту историческую несправедливость. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил, выступая во дворце учащейся молодежи.

По словам Маргвелашвили, "Грузия находится в сложнейшим положении". "Россия и её идеологи стараются убедить всех, будто оккупация Грузии является естественным процессом, и будто когда-нибудь грузины примут эту оккупацию, свыкнутся с ней, и когда-нибудь человечество, и международное содружество примут и не будут сопротивляться этой аморальной исторической несправедливости" - подчеркнул Маргвелашвили.

Президент обещал, что ни один гражданин Грузии "не признает эту несправедливость" и "все граждане независимого государства объединены той эмоцией, чтобы всеми путями, всеми мирными способами суметь объединить страну". Грузинский лидер убеждён, что позицию официального Тбилиси по вопросу Абхазии и Южной Осетии "разделяет сегодня весь мир, и никто не примет эту историческую несправедливость, поскольку такой шаг был бы против цивилизации, международных отношений, и справедливости".

Президент ответил и на последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что отмене визового режима для грузинских граждан мешает не только отсутствие дипломатических отношений между двумя странами, но и превращение Закавказья, в том числе Грузии, в "маршрут, который пытаются использовать боевики и экстремисты". "Грузия доказала, что не является транзитным коридором для наркоторговцев и террористов. Наши правоохранительные органы активно работают, чтобы Грузия не была комфортной ни для одной террористической сети" - заявил Маргвелашвили в эфире телекомпании "Рустави-2". Он напомнил, что грузинские спецслужбы "пресекли 25 попыток торговли ядерными отходами с оккупированных территорий".В качестве доказательства того, что Грузия соответствует самым высоким стандартам безопасности, Маргвелашвили напомнил о недавнем решении Европарламента об отмене визового режима для грузинских граждан.

Несмотря на столь жёсткие заявления, руководство Грузии активно сотрудничает с РФ и руководством Абхазии в энергетической сфере: недавно, в результате переговоров в Минске, министр энергетики Грузии договорился с российскими и абхазскими коллегами, что страна будет получать значительное количество электроэнергии (примерно 200 млн. квт) из России в период плановой проверки на крупнейшей в регионе Ингурской гидроэлектростанции, расположенной на границе Грузии и Абхазии. Согласно трёхстороннему соглашению, Ингури ГЭС, имеющая жизненно важное значение для Абхазии, остановлена на несколько недель. В этот период Грузия и её бывшая автономия, объявившая о независимости в 1999 году, будут получать электроэнергию из РФ.