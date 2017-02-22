В Баварии по подозрению в поддержке ИГ задержан гражданин России

В Баварии по подозрению в финансовой поддержке запрещенной террористической группировки "Исламское государство" задержан 35-летний гражданин России. Об этом со ссылкой на прокуратуру Мюнхена сообщает РИА "Новости".

Имя россиянина не называется. В настоящее время он находится под арестом. По данным прокуратуры, задержанный направлял боевикам "Исламского государства" собственные деньги, а также средства, собранные с помощью одной из российских социальных сетей.

В прокуратуре Мюнхена отметили, что задержанного гражданина России также подозревают в нелегальной торговле наркотиками.