Минобороны построит макет Рейхстага для юнармейцев

Министерство обороны России построит в военно-патриотическом парке "Патриот" в Подмосковье макет здания Рейхстага, которое смогут штурмовать юнармейцы. Об этом в среду рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Парк "Патриот" строится в подмосковной Кубинке с 2014 года. Его сдадут в эксплуатацию в текущем году. По словам Шойгу, макет здания Рейхстага будет подстроен не в полном виде. Также он рассказал о строительстве в парке "партизанской деревни".

Движение "Юнармия" было создано в конце 2015 года по инициативе Шойгу.

